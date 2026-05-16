Paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 26, nel tratto che collega Borore a Sedilo, dove un’automobile ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia.

L’allarme è scattato intorno alle 13:45. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno trovato la vettura avvolta dalle fiamme. Il conducente è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo, rimanendo fortunatamente illeso.

I pompieri hanno lavorato per domare il rogo ed evitare che l’incendio potesse propagarsi o creare ulteriori situazioni di pericolo lungo l’arteria stradale. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, la squadra ha provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area.

Le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza.