Il Cagliari si prepara alla delicata sfida contro il Torino con un obiettivo chiaro: conquistare i punti necessari per avvicinarsi alla salvezza. Alla vigilia della gara dell’Unipol Domus, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha chiesto concentrazione e responsabilità al gruppo dopo l’occasione mancata contro l’Udinese.

“La squadra sa bene quale importanza abbia la gara con il Torino: siamo padroni del nostro destino, vogliamo assolutamente raggiungere il nostro obiettivo”. Pisacane ha poi analizzato il momento della squadra: “Abbiamo avuto un match point con l'Udinese - ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia della gara contro i granata alla Domus - non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato, ma i conti in campionato si compensano. Pensiamo al Torino. Con il giusto atteggiamento”.

Il tecnico si è soffermato anche sull’aspetto mentale della sfida: “Paura? È uno stato d'animo che può essere distruttivo e paralizzante. Ma anche costruttivo se questo significa attenzione e giusto rispetto per l'avversario. Soprattutto la tensione deve essere responsabilità”.

Sul fronte formazione arrivano segnali positivi con i recuperi di Deiola, Mina e Borrelli, anche se soltanto il difensore colombiano potrebbe partire dal primo minuto. Restano invece indisponibili Mazzitelli, Felici, Idrissi e Pavoletti.

Proprio l’attaccante livornese potrebbe salutare il pubblico rossoblù dopo nove stagioni in Sardegna. Pisacane gli ha dedicato parole importanti: “L'ho conosciuto da compagno e come allenatore: un guerriero, un trascinatore - ha detto Pisacane - Con un carattere che gli ha permesso sempre di diventare un punto di riferimento. Sarebbe bello e giusto salutarlo raggiungendo il nostro traguardo”.

Per una maglia accanto a Esposito resta favorito Mendy, ma il tecnico non esclude altre soluzioni offensive, compreso l’ex Belotti: “Tutti possono partire dall'inizio”. Pisacane non si aspetta facilitazioni da parte del Torino: “Sta dimostrando di essere una squadra che non regala nulla. Ma pensiamo a noi. Ci siamo già passati: e guardando negli occhi i ragazzi ho visto grande responsabilità”.

Infine un passaggio sulla difesa, dove mancherà lo squalificato Zé Pedro. Al suo posto è pronto Zappa: “Dopo l'infortunio ha trovato davanti a sé un Zé Pedro in gran forma: Gabriele è il sostituto ideale”, ha concluso Pisacane.