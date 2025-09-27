Un Nissan Qashqai è finito fuori strada lungo la Statale 131 Dcn, al chilometro 115,600 in direzione Olbia, poco prima del bivio per Agrustos. Feriti sia il conducente che il passeggero.

L’auto, dopo aver urtato violentemente la cartellonistica stradale, ha terminat la sua corsa sul ciglio della strada. Le due persone a bordo sono state soccorse dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.

La squadra 9A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta per mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente, mentre la Polizia stradale ha regolato la viabilità, inevitabilmente rallentata per consentire le operazioni di soccorso.