Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Sardegna un finanziamento di 39.356.672 euro per migliorare le infrastrutture stradali. Questi fondi saranno gestiti dalle province nell'ambito di una strategia nazionale che ha previsto l'assegnazione di oltre un miliardo di euro dall'Italia settentrionale a quella meridionale.

"Una cifra che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle Province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini", fa sapere il Mit.

In particolare, le risorse sono state assegnate a Cagliari 6.884.121,46 euro, a Nuoro 8.177.152,81 euro, a Oristano 5.477.165,11 euro, a Sassari 13.529.480,43 euro e al Sud Sardegna 5.288.753,04 euro.