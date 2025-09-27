Brutto incidente durante una gita in bicicletta lungo la strada provinciale 67 presso Terra Maistus a Gonnosfanadiga, dove un uomo di 52 anni, proveniente da Padova, ha perso il controllo della sua bici e è finito contro il guardrail, precipitando in un fossato sottostante.

Fortunatamente, il personale medico del servizio di emergenza 118 è intervenuto prontamente e ha trasportato l'uomo in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari con urgenza, sebbene le sue condizioni non siano state giudicate critiche.

Le forze dell'ordine, rappresentate dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del Norm della compagnia di Villacidro, sono giunte sul luogo dell'incidente per investigare e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.