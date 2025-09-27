Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sabato 27 settembre, a Posada all’incrocio fra via Mazzini e via Veneto dove, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate e quattro persone sono finite in ospedale.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Siniscola che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e la zona dell'incidente. Il servizio medico del 118 è invece intervenuto per trasferire le quattro persone coinvolte in ospedale per le necessarie valutazioni mediche.

Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i Carabinieri di Torpè.