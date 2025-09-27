Terribile tragedia a Cossato, in provincia di Biella, dove la 24enne Carola Dettoma, è morta lo scorso 26 settembre durante il suo turno di lavoro presso l'allevamento di cavalli della cascina San Grato.

La vittima, secondo quanto riporta Tg Com 24, sarebbe stata coinvolta in un incidente mentre svolgeva operazioni di routine, cadendo da cavallo o venendo colpita dall'animale. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi del 118, la giovane è deceduta a causa di un arresto cardiaco conseguente al trauma subito.

Carola risiedeva a Lessona, non distante da Cossato e, come riporta il quotidiano, si distingueva per la sua passione per gli animali, specialmente per i cavalli. Secondo quanto riportato da ANSA e La Repubblica, la 24enne era un membro rispettato del team della cascina San Grato e aveva acquisito grande considerazione per la sua esperienza e competenza.

Le autorità, tra cui i carabinieri di Cossato, insieme agli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e al Nucleo dell'Ispettorato del Lavoro, stanno indagando per comprendere esattamente la dinamica dell'accaduto e valutare eventuali responsabilità.