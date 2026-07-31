Si è svolto ieri, giovedì 30 luglio 2026, presso la Casa della Comunità Hub di via Isalle a Siniscola, un incontro programmatico tra la Direzione Strategica della ASL 3 di Nuoro e i sindaci del territorio per fare il punto sugli interventi realizzati nei primi sei mesi dell’anno e definire le prossime azioni per il potenziamento dei servizi sanitari.

Al tavolo erano presenti il direttore generale della ASL 3, Francesco Trotta, la direttrice sanitaria Maria Antonietta Calvisi, la direttrice del Distretto socio-sanitario Maria Vittoria Masala, la presidente del PUA-UVT Licia Abruzzese e la referente ARES Sardegna per la Medicina Convenzionata, Pasquina Gusai.

All’incontro hanno partecipato anche gli amministratori dei Comuni di Siniscola, Posada, Torpè, Lodè, Orosei, Irgoli e Galtellì. Nel corso della riunione è stato inoltre possibile visitare gli ultimi interventi strutturali realizzati nella Casa della Comunità, tra cui il nuovo ascensore.

Tra i principali risultati raggiunti nel primo semestre figura il ripristino del tavolo radiologico, che ha consentito la piena ripresa dell’attività di diagnostica per immagini a Siniscola. Riattivata anche l’attività dei consultori nelle sedi di Siniscola e Orosei grazie all’arrivo di una nuova ostetrica e al supporto di due ginecologi impegnati con prestazioni aggiuntive.

Sul fronte dell’assistenza estiva, la ASL 3 ha confermato l’attivazione della Guardia Turistica a Santa Lucia e Sos Àlinos. Nonostante la persistente carenza di medici della continuità assistenziale, il servizio viene garantito tutti i giorni con copertura diurna di 12 ore.

Novità anche per l’assistenza primaria. Da settembre prenderà servizio un nuovo pediatra di libera scelta nell’Ambito 3.2, mentre la dottoressa Laura Cabiddu, concluso il percorso di formazione in Medicina generale, aumenterà progressivamente il numero dei propri assistiti fino al massimale di 1.500 pazienti.

Il piano di rafforzamento della rete territoriale prevede inoltre un incremento delle prestazioni specialistiche. A Siniscola aumenteranno le ore di attività dell’endocrinologo Francesco Seddone e, sempre a settembre, entrerà in servizio la reumatologa Francesca Salaris. A Orosei, invece, è già operativo da alcune settimane un nuovo specialista in reumatologia, chiamato a colmare una carenza presente da tempo.

Previsto anche un rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria attraverso l’inserimento di due nuove assistenti sociali nell’ambito del PUA-UVT, una delle quali sarà assegnata stabilmente alla sede di Orosei.

"Il clima di grande serenità e sinergia riscontrato oggi testimonia la volontà comune di costruire una sanità di prossimità efficiente e vicina alle reali esigenze dei cittadini - fa sapere la Direzione Strategica della ASL 3 di Nuoro. - Continueremo a lavorare con costante impegno per valorizzare i presidi territoriali e garantire risposte concrete alle istanze delle nostre comunità".