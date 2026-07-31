Il Consorzio industriale provinciale di Nuoro ha annunciato l’avvio della procedura per il progetto di sviluppo dell’agglomerato industriale del Sologo, tra i comuni di Lula e Galtellì. L’intervento è finanziato con 8 milioni di euro di fondi FSC della Regione.

L’area punta a rafforzare la propria attrattività anche in relazione alla vicinanza con Sos Enattos, sito candidato a ospitare l’Einstein Telescope. Il Sologo è inoltre collegato alla Strada provinciale 25, con accesso alla Strada statale 131 Dcn, e dista circa 20 chilometri da Nuoro, 75 dalla stazione ferroviaria di Abbasanta e 90 dal porto e dall’aeroporto di Olbia.

“Rafforzare l’agglomerato industriale del Sologo - spiega la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde - significa creare i presupposti per insediamenti innovativi e tecnologicamente avanzati che potranno supportare la candidatura della Sardegna a ospitare l’ET. Allo stesso tempo, l’area trarrà beneficio oltre che dall’eventuale arrivo dell’infrastruttura, anche dall’apertura del laboratorio scientifico ET SUnLab, già in fase di realizzazione, e delle risorse a esso destinate per il trasferimento tecnologico alle imprese”.

“La manifestazione di interesse rappresenta un grande passo in avanti nell’infrastrutturazione di un'area che sarà centrale nello sviluppo del progetto dell’ET - aggiunge il presidente del Cip, Roberto Cesaraccio -. Contiamo di appaltare la progettazione entro novembre. Abbiamo già iniziato da tempo le interlocuzioni con i proprietari dei terreni per agevolare la nascita di questa nuova area”.

L’intervento prevede la definizione della nuova zonizzazione, la realizzazione della viabilità e delle infrastrutture primarie e la redazione di nuove norme di attuazione, adeguate alle attuali esigenze di sviluppo produttivo e territoriale.

L’assenza di insediamenti industriali rilevanti, dovuta alla mancata realizzazione del programma previsto negli anni Settanta, consentirà di riprogettare l’area secondo criteri più attuali, con spazi destinati a piccole e medie imprese e servizi avanzati legati alle prospettive di sviluppo dell’Einstein Telescope.