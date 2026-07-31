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romitello 05 Ago 2012 - Romitello, Palermo, incendio ai boschi sul monte Gradara, molte abitazioni sono andate distrutte dalle fiamme, nella foto un aereo canadair FERRARO p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - romitello 2012-08-05 Romitello, Palermo, incendio ai boschi sul monte Gradara, molte abitazioni sono andate distrutte dalle fiamme, nella foto un aereo canadair Incendio ai boschi sul monte Gradara INCENDI - fotografo: Alberto Lo Bianco / Fotogramma / Fotogramma
È stata confermata anche per la giornata di domani, sabato 1° agosto, l'allerta arancione per il rischio di incendi sul territorio di Cagliari.
Secondo il bollettino odierno della Protezione civile regionale, il pericolo è considerato "alto", richiedendo un'attenzione particolare per la fase operativa regionale a causa delle condizioni attuali.
Secondo gli esperti, le condizioni sono tali che "a innesco avvenuto, l'evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".