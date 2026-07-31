È stata confermata anche per la giornata di domani, sabato 1° agosto, l'allerta arancione per il rischio di incendi sul territorio di Cagliari.

Secondo il bollettino odierno della Protezione civile regionale, il pericolo è considerato "alto", richiedendo un'attenzione particolare per la fase operativa regionale a causa delle condizioni attuali.

Secondo gli esperti, le condizioni sono tali che "a innesco avvenuto, l'evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".