Un nuovo caso di Febbre del Nilo è stato confermato oggi nella provincia di Oristano, dove un uomo di oltre ottantacinque anni è attualmente ricoverato presso l'ospedale "San Martino" a seguito dei sintomi associati alla West Nile che si sono presentati insieme a una febbre elevata. La diagnosi è stata confermata dai test di laboratorio, come annunciato dalla Asl di Oristano, la quale ha avviato le indagini epidemiologiche e le attività preventive.

Con questo ultimo aggiornamento, il numero totale dei casi confermati di Febbre del Nilo nella provincia di Oristano nel 2026 raggiunge quota quattro. Il primo caso risale al mese di maggio e coinvolgeva un soggetto ultra sessantenne, il secondo riguardava un individuo ultranovantenne che, purtroppo, è deceduto dopo essere stato infettato dal virus. Il terzo caso coinvolge una persona ultra sessantenne attualmente in osservazione presso l'ospedale San Martino.

"Una rapida escalation di casi a cui purtroppo questa malattia ci ha abituato - spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione, Maria Valentina Marras -. Per questo, invitiamo ancora una volta le cittadine e i cittadini, in particolare i soggetti fragili e anziani, a prevenire eventuali situazioni a rischio e a proteggersi dalle punture di questo insetto con tutti gli strumenti che ricordiamo: evitare i ristagni d'acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all'aperto, schermare la propria casa con zanzariere".