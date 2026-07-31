A partire da domani, sabato 1° agosto, il servizio ferroviario che collega la stazione di Cagliari all'aeroporto "Mario Mameli" sarà potenziato con l'introduzione di due nuove coppie di corse serali del treno Regionale di Trenitalia, progettate per garantire una migliore connettività durante gli orari degli ultimi voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto.

Le partenze da Cagliari verso l'aeroporto saranno alle ore 23 con arrivo a Elmas alle 23:13 e alle 23:46 con arrivo alle 23:59. Mentre le partenze dall'aeroporto verso Cagliari saranno alle 23:23 con arrivo a Cagliari alle 23:36 e alle 00:12 con arrivo a Cagliari alle 00:25.

"È un intervento concreto che risponde a una richiesta che ci è stata rappresentata più volte dagli utenti - dichiara l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca -. Con queste nuove corse colmiamo un vuoto importante nei collegamenti serali tra Cagliari e il principale aeroporto della Sardegna, offrendo una soluzione più efficiente a chi viaggia e a chi lavora nello scalo".