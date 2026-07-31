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Il fuoco non smette di flagellare la Sardegna, dove oggi, venerdì 31 luglio 2026, oltre agli incendi a Pimentel, Padru e Alghero, il Corpo Forestale ha dovuto fronteggiare un rogo nel Comune di Ozieri, precisamente in località di Acqua Gazzosina.
Le operazioni sono state supportate da un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara, ed è stato richiesto l'ausilio di un Canadair.
A coordinare le attività di spegnimento sul luogo è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Ozieri.