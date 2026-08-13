Nuova misura cautelare per due persone di Orune, già detenute, indagate in concorso per detenzione di armi clandestine, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di materiale esplosivo. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Nuoro, è stato notificato direttamente nei penitenziari dove i due si trovano già reclusi.

L’ordinanza rappresenta lo sviluppo di un’attività investigativa condotta dai carabinieri dell’Aliquota Operativa di Bitti e del Nucleo Investigativo di Nuoro. Le indagini avevano ricevuto un impulso lo scorso 30 giugno, quando i militari avevano eseguito una prima misura cautelare nei confronti dei due e svolto alcune perquisizioni delegate dall’autorità giudiziaria nei terreni nella loro disponibilità.

Durante quelle operazioni erano stati trovati e sequestrati un ingente quantitativo di armi clandestine, sostanze stupefacenti e materiale esplosivo. Gli elementi raccolti hanno portato all’emissione della nuova misura cautelare.

I due indagati resteranno nelle rispettive case di reclusione di Oristano e Sassari, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nuoro.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità degli indagati potrà essere accertata definitivamente soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.