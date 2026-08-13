La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un pregiudicato sassarese, ritenuto responsabile della rapina aggravata avvenuta il 17 luglio scorso al supermercato Carrefour di via degli Astronauti, a Sassari.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Sassari, avrebbe fatto irruzione nel punto vendita con il volto travisato e una pistola. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari, ha permesso di arrivare alla sua identificazione attraverso un’attività investigativa articolata.

Gli investigatori hanno raccolto e analizzato le testimonianze dei dipendenti del supermercato, esaminato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e svolto specifici servizi nei giorni successivi alla rapina.

Gli elementi raccolti hanno consentito di individuare il presunto autore e di acquisire nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza. Sulla base delle risultanze investigative, la Procura ha quindi richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari di Sassari l’emissione della misura cautelare, eseguita dalla Polizia di Stato nella mattinata odierna.