A Palma di Maiorca, nel tratto di costa compreso tra Cala Gamba e Playa del Peñon, occhi e fotocamere sono rimasti puntati all'insù mercoledì 12 agosto per testimoniare uno degli eventi astronomici più affascinanti in assoluto: il culmine dell'eclissi totale di Sole (l'ultima osservabile in Europa risale all'11 agosto 1999).

Poco prima del culmine, la luce del giorno ha iniziato a mutare, virando verso sfumature calde, caliginose e dorate. Il disco solare, progressivamente coperto dalla Luna, si è ridotto a un'affilata e luminosissima falce. Tra velature di nubi infuocate e il volo solitario dei gabbiani sulla linea dell'orizzonte, la percezione del tempo sulla spiaggia sembrava essersi fermata.

Poi, il vero incanto. La Luna ha completato il suo passaggio di fronte al Sole, regalando l'ineguagliabile effetto dell'anello di diamante: un ultimo bagliore concentrato sull'orlo del disco lunare prima del buio della totalità.

​Un cerchio nero perfetto incorniciato dalla corona solare ambrata, un bagliore intenso nel buio del giorno che ha lasciato la costa in un silenzio quasi reverenziale.

IL VIDEO eclissi totale

Sulle spiagge e sui promontori tra Cala Gamba e Playa del Peñon, centinaia di persone si sono radunate per condividere il momento. All'oscurarsi del cielo, al brusco calo di temperatura e al mutare della luce, le reazioni hanno lasciato spazio a bocche aperte, applausi, grida di meraviglia e lacrime di commozione.

​Un evento indimenticabile che trasforma la costa di Maiorca nella scenografia ideale per una delle meraviglie più suggestive della natura.

Perchè Palma di Maiorca?

L'eclissi solare totale del 12 agosto 2026 a Palma di Maiorca rappresenta un evento astronomico eccezionale e visivamente unico. A differenza delle normali eclissi solari che si verificano a metà giornata con il Sole alto nel cielo, l'eclissi a Maiorca ha una caratteristica spettacolare: avverrà proprio durante il tramonto. Si è trattata infatti della prima eclissi solare totale visibile dall'Europa occidentale dal 1999, rendendo l'isola una delle mete più ambite a livello globale per astronomi e appassionati.

L'eclissi totale ha preso vita nelle remote distese glaciali della Groenlandia nord-orientale e sopra l'Oceano Artico. In questa prima tappa, il "Sole nero" si è manifestato in un contesto selvaggio e disabitato.

Scendendo verso sud-est, il cono d'ombra ha toccato l'Islanda. Ha attraversato scenografiche penisole come quella di Snæfellsnes e avvolto la capitale Reykjavík, offrendo uno dei punti di osservazione con il Sole più alto nel cielo.

L'ombra poi a grande velocità sopra le acque dell'Oceano Atlantico settentrionali per poi spostarsi progressivamente verso l'Europa sud-occidentale.

La fascia di totalità ha fatto quindi il suo ingresso nell'Europa continentale toccando la costa nord della Spagna (Galizia, Asturie, Cantabria e Paesi Baschi). Da qui ha tagliato in diagonale la penisola iberica, attraversando regioni come Castiglia e León, Aragona, Catalogna e Comunità Valenciana.

Il viaggio dell'ombra si è concluso nell'arcipelago delle Baleari (Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera). Questo è stato l'ultimo punto della Terra a toccare la totalità, avvenuto esattamente al momento del tramonto, prima che l'ombra lasci definitivamente la superficie terrestre.

La prossima eclissi solare totale si verificherà il 2 agosto 2027. Soprannominata dagli astronomi la "Grande Eclissi del Mediterraneo e del Nord Africa", sarà uno degli eventi astronomici più spettacolari di questo secolo.