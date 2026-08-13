Una serata tutta da vivere, da ascoltare e seguire, quella di domenica 16 agosto all’Anfiteatro Caritas di Tortolì. La decima giornata della Pastorale del Turismo della Diocesi di Lanusei e di Nuoro regalerà emozioni nei racconti, nelle riflessioni e nelle testimonianze che saranno la colonna sonora di momenti significativi, visti i temi trattati e gli ospiti che calcheranno la scena.

A partire dalle 21, il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza “sarà curato dalla comunità di Ilbono.

Alle 21:30, per il cortometraggio Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Marco Spanu presenta Guardare oltre: «Tra la Perdasdefogu degli anni ’80 e l’Ogliastra di oggi, il legame tra una madre indomabile e la figlia non udente sfida un destino già scritto e trasforma una condizione di impossibilità in un nuovo progetto di vita».

A salire sul palco, sarà poi l’attrice e regista Anna Foglietta, intervistata dalla giornalista Claudia Carta, che tra cinema, teatro, sensibilità, impegno sociale e umanitario, si racconterà a tutto tondo per poi ricevere direttamente dalle mani del vescovo Antonello il prestigioso Premio Persona Fraterna 2026.

Gli intermezzi musicali sono affidati a Chiara Effe.

L’ingresso è libero. Chi non potrà essere presente avrà la possibilità di godersi la serata in diretta su Sardegna Live (sul nostro sito, www.sardegnalive.net , su YouTube e su Facebook).

Il Premio

È da sempre un momento centrale della Pastorale del Turismo che dà il senso profondo e segna lo stile dell’intera manifestazione estiva diocesana: il Premio Persona Fraterna nel corso degli anni ha riconosciuto il grande impegno in ambito sociale, umanitario, educativo di numerosi protagonisti del nostro tempo.

Queste, nelle precedenti edizioni, le personalità che hanno ricevuto il Premio sul palco dell’Anfiteatro Caritas di Tortolì: Pietro Bartolo (2018); Enzo Bianchi (2019); Franco Vaccari (2020); Claudia Koll (2021); Ernesto Olivero (2022); Don Gino Rigoldi (2023); Don Luigi Ciotti (2024); Padre Salvatore Morittu (2025); Anna Foglietta (2026).

Anna Foglietta

(Roma, 1979) Attrice di cinema, teatro e Tv. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui tre Nastri d’argento.

È una delle fondatrici e presidente della ONLUS Every Child is my Child, nata nel 2017, che si impegna a sostenere bambini e famiglie costretti a vivere in situazioni di profondo disagio a causa di guerre, calamità, povertà, emarginazione e malattie. È anche testimonial per il Ministero della Salute sull’allattamento al seno a ha co-fondato l’ICBIE (Istituto Culturale Brasile Italia Europa), un’organizzazione che fornisce istruzione ai ragazzi delle favelas in Brasile.

Claudia Carta

Giornalista, collabora con La Nuova Sardegna dal 2005 e con L’Avvenire. Archivista, laureata in Lettere moderne all’Università di Cagliari, con Master in Filologia, linguistica e letteratura della Sardegna. Ha curato alcune pubblicazioni per la casa editrice italiana Editoriale Documenta. Dirige il periodico L’Ogliastra, mensile della diocesi di Lanusei ed è responsabile dell’Ufficio Pastorale del Turismo della Diocesi di Lanusei.