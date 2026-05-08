Nel prossimo weekend, il sole farà capolino in gran parte dell'Italia nella giornata di domani, sabato 9 maggio, con possibili piogge isolate nel pomeriggio solo in Sardegna. Tuttavia, domenica assisteremo a un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche, con nubi dense e improvvisi acquazzoni che interesseranno il Centro-Nord e alcune zone del Sud. Il fine settimana si preannuncia quindi caratterizzato da una netta dicotomia dal punto di vista meteorologico.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, "oggi ci prepariamo a vivere quello che potremmo definire un miglioramento con acquazzoni primaverili. Sembra un paradosso, ma è l'esatta sintesi di ciò che accadrà sulla nostra Penisola: ampie schiarite si alterneranno a rovesci improvvisi e di breve durata".

Già nelle prossime ore, infatti, spiega l'esperto, "osserveremo le prime piogge muoversi dalla Sardegna verso est con coinvolgimento parziale delle regioni centrali e, successivamente, di quelle del Sud peninsulare. In questo vivace contesto tra sole e piovaschi, le regioni che sperimenteranno la maggiore 'variabilità maggiolina' saranno Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Sul resto d'Italia, invece, prevarrà un tempo asciutto e ampiamente soleggiato".

Il weekend, come detto, sarà bello solo a metà, con un sabato di sole e una domenica 'bagnata' per molte regioni. "Andrà meglio - rileva Tedici - in Sicilia e Calabria, dove le temperature massime toccheranno punte di 26-28 gradi". Il vero rialzo termico per l'estremo meridione si concretizzerà all'inizio della prossima settimana, con 30-32 gradi, specialmente in Sicilia e Calabria. Nel frattempo, il Centro-Nord continuerà a vivere giornate variabili, con isolati temporali relegati perlopiù a ridosso dei rilievi montuosi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 8 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso con deboli e isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno verificarsi nelle ore pomeridiane sui settori interni.

Venti: deboli variabili al mattino, tendenti a disporsi a regime di brezza nelle ore pomeridiane con successiva calma serale.

Mari: poco mossi i bacini occidentali, mossi il canale di Sardegna e il Tirreno.

Previsioni per la giornata di sabato 9 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con rapido aumento della copertura nuvolosa a partire dal settore occidentale dal pomeriggio con piogge e temporali sparsi.

Temperature: in lieve aumento i valori massimi nel settore occidentale.

Venti: da moderati a forti, tendenti a disporsi dai quadranti orientali con locali rinforzi fino a burrasca lungo le coste del Sulcis e del Golfo di Oristano.

Mari: poco mossi in mattinata con tendenza a rapido aumento del moto ondoso a partire dal Canale di Sardegna, con mari da mossi a molto mossi in serata, specialmente lungo le coste del Sulcis.

Previsioni per la giornata di domenica 10 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata che potrà originare deboli precipitazioni più probabili sul settore occidentale dell'isola.

Temperature: in lieve aumento le massime nel settore orientale.

Venti: da moderati a localmente forti lungo le coste settentrionali dai quadranti occidentali.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna e le Bocche di Bonifacio, con moto ondoso in attenuazione in serata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di lunedì e martedì vedranno un generale aumento della stabilità atmosferica con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni di rilievo. Le temperature massime aumenteranno sensibilmente nella giornata di lunedì per poi stabilizzarsi il giorno seguente. I venti soffieranno deboli e tenderanno a disporsi dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente mossi nella giornata di lunedì con moto ondoso in attenuazione. Mari poco mossi martedì.