Offese, minacce e continue richieste di denaro, fino all’aggressione avvenuta nella notte dopo l’ennesimo rifiuto della madre. È quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia che a Sassari hanno arrestato un uomo per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Secondo quanto riferito dai militari, l'uomo da diverse settimane avrebbe avuto comportamenti vessatori nei confronti della donna, presumibilmente per ottenere soldi destinati all’acquisto di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto arrivata al numero unico di emergenza 112. Una volta raggiunta l’abitazione, i carabinieri hanno soccorso la madre dell’uomo, che ha raccontato quanto stava accadendo da tempo all’interno della casa.

Nella notte, dopo il rifiuto della donna di consegnargli altro denaro, l’uomo l’avrebbe strattonata e colpita, danneggiando anche diversi oggetti presenti nell’abitazione e provocandole un forte stato di ansia e paura.

Anche all’arrivo dei militari avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti della madre.

L’uomo è stato quindi arrestato e inizialmente trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma. Nella mattinata successiva il giudice ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.