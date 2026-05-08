Nei giorni scorsi, il Maggiore Gabriele Tronca, Comandante della Compagnia Carabinieri di Ozieri, si è dedicato a sensibilizzare la popolazione su un tema delicato: le truffe ai danni delle persone anziane e vulnerabili. In due conferenze presso "PossibilMente" di Ozieri e la Biblioteca Comunale di Buddusò organizzate dalla "UniTre – Università della Terza Età", ha illustrato in modo chiaro le varie modalità ingannevoli utilizzate dai truffatori, fornendo strumenti per riconoscerle e prevenirle.

Durante i suoi interventi, ha analizzato le truffe più comuni che colpiscono le fasce più deboli della società, come le truffe telefoniche, quelle "porta a porta" e le frodi online, evidenziando come i truffatori sfruttino situazioni di emergenza e pressione psicologica per ottenere denaro o informazioni sensibili dalle vittime.

Il Maggiore Tronca ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell'Ordine e ha fornito consigli pratici su come evitare di cadere vittima di truffe, come non aprire la porta agli sconosciuti e contattare immediatamente il numero di emergenza 1-1-2 in caso di dubbi.

Le conferenze fanno parte di un programma più ampio volto a diffondere una cultura della prudenza e della consapevolezza sul territorio. L'iniziativa ha ricevuto un grande sostegno dalla comunità, dimostrandosi efficace nel fornire strumenti per affrontare le minacce quotidiane e aumentare il senso di sicurezza percepita.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari invita la popolazione a segnalare episodi sospetti e promuove ulteriori momenti di sensibilizzazione e informazione per contrastare con determinazione le truffe e garantire la sicurezza delle fasce più vulnerabili della società.