Un uomo di 47 anni residente a Monserrato e già noto alle Forze dell’Ordine è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della locale stazione, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari.

L’uomo dovrà espiare una pena definitiva di 4 anni, 7 mesi e 17 giorni di reclusione per una serie di reati commessi tra il 2017 e il 2019 nei territori di Cagliari, Monserrato e Sassari.

Secondo quanto ricostruito, la condanna riguarda episodi di danneggiamento, lesioni personali e ripetute violazioni delle prescrizioni legate al divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Dopo le formalità di rito eseguite presso gli uffici dell’Arma, il 47enne è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Uta, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione della pena.