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Momenti di apprensione questa mattina intorno alle 5:45 sulla strada provinciale 55, dove un’auto è uscita di strada finendo la propria corsa al fianco della carreggiata, rimanendo in bilico.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero. Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento.
All’arrivo dei soccorritori, i Vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare la vettura per consentire al personale sanitario del 118 di raggiungere l’autista in sicurezza, estrarlo dall’abitacolo e trasferirlo al Pronto soccorso di Alghero.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza.