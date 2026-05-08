Servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”, eseguito nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, dalla Polizia di Stato, e concentrato nel centro storico cittadino di Sassari, area considerata particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza urbana.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa, ha visto l’impiego congiunto di pattuglie automontate, motomontate e agenti in servizio appiedato. Al dispositivo hanno preso parte le Volanti della Questura di Sassari, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e agenti della Polizia Locale.

Nel corso dei controlli sono state identificate circa 250 persone e verificati circa 70 veicoli. L’attività ha portato anche a un arresto: gli operatori hanno fermato un cittadino straniero risultato, a seguito delle procedure di identificazione e fotosegnalamento, destinatario di un mandato di cattura per l’esecuzione di una pena detentiva.

L’uomo è stato quindi arrestato dalle Volanti e successivamente trasferito presso la casa circondariale di Sassari, dove dovrà scontare una pena per il reato di lesioni personali.