Si sono concluse nel modo più doloroso le ricerche di Giuseppe Caddia, l’83enne pensionato di San Gavino Monreale scomparso nei giorni scorsi. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi all’interno di un canale in località “Cora Molas”, al termine di oltre una settimana di perlustrazioni.

L’allarme era scattato lo scorso 24 febbraio, quando una nipote si era presentata alla Stazione dei Carabinieri di San Gavino Monreale per denunciarne l’allontanamento volontario. Secondo quanto ricostruito, l’anziano – che viveva in una zona rurale del territorio – si sarebbe allontanato a piedi dalla propria abitazione già alcuni giorni prima, senza portare con sé né documenti di identità né telefono cellulare.

Immediata l’attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Cagliari. Le operazioni hanno visto impegnati i Carabinieri della Stazione locale, supportati da diverse squadre di soccorso, con ricerche estese nelle aree campestri e lungo i corsi d’acqua della zona. Un lavoro capillare, andato avanti giorno e notte, fino al tragico epilogo di questa mattina.

Determinante è stata la segnalazione di un privato cittadino, che ha consentito di individuare il corpo nell’alveo del canale. Sul posto sono intervenuti, oltre ai militari dell’Arma, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanluri e il medico legale di turno. Quest’ultimo, al termine degli accertamenti, ha escluso la presenza di segni di violenza, attribuendo il decesso a cause naturali. Informata dell’accaduto, l’Autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità di San Gavino Monreale, che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche dell’anziano. Un epilogo che riporta l’attenzione sulla fragilità delle persone più vulnerabili e sull’importanza di una rete di protezione e vigilanza condivisa, in particolare nei contesti rurali dove l’isolamento può rendere ancora più difficile intervenire tempestivamente.