Un ragazzo di 14 anni è stato ferito ieri sera con due coltellate al petto e all’addome mentre viaggiava a bordo di un autobus a Genova. Il giovane, di origine tunisina, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale, dove nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato in rianimazione: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Subito dopo l’aggressione sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e delle volanti, che hanno avviato le indagini. Fondamentali per risalire al presunto responsabile si sono rivelate le immagini delle telecamere di sorveglianza installate sul mezzo pubblico.

Gli investigatori hanno individuato un 15enne nato a Genova, trovato ancora con gli stessi abiti indossati al momento dell’aggressione, di cui aveva tentato in parte di disfarsi. Il minorenne è stato arrestato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per chiarire il movente alla base del gesto e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.