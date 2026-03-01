Dietro il Cagliari di Fabio Pisacane c'è un progetto oculato, che costruisce talenti e le rende protagonisti nella massima serie: un dato indicativo è quello che emerge dalla sfida col Parma, venerdì scorso, dove i rossoblu sono scesi in campo con una formazione dall'età media di 22,8 anni.

Fatta esclusione per Dossena e Zè Pedro - che rimangono comunque piuttosto giovani, rispettivamente classe '98 e '97 - l'intero 11 cagliaritano registra una data di nascita dal 2000 in poi. Più nel dettaglio spiccano le presenze di Liteta (2006), Rodriguez (2005), Palestra (2005) e Kilicsoy.

Ma anche Sulemana (2003), Esposito e Obert (2002), Caprile (2001) e Adopo (2000): quasi tutti protagonisti di questa stagione fino ad oggi altamente positiva.

Una dichiarazione di intenti da parte della società che sta dimostrando come attraverso una "linea verde" sia possibile proporre un progetto credibile ed efficace per raggiungere un obiettivo complicato come quello della salvezza.