I Carabinieri della Stazione di Sanluri hanno chiuso con successo un’indagine che ha fatto luce su un furto avvenuto la scorsa estate ai danni di un imprenditore locale. Tutto è iniziato lo scorso agosto, quando il proprietario aveva sporto querela per la sottrazione di una macina per il grano custodita in un terreno agricolo ai margini del centro abitato.

Le indagini, condotte con metodi tradizionali tra sopralluoghi, raccolta di testimonianze e monitoraggio dei movimenti sospetti nell’area rurale, hanno permesso ai militari di ricostruire la dinamica del furto e di individuare i presunti autori: un 48enne residente a Sanluri e un 36enne di Gonnoscodina, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine.

L’attrezzatura agricola sottratta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre i due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per furto aggravato in concorso.

L’operazione si inserisce nell’attività costante dei Carabinieri per la tutela del patrimonio e dei settori produttivi, fondamentali per l’economia locale. Grazie al presidio capillare delle aree rurali e alla rapidità d’intervento, l’Arma continua a garantire sicurezza e legalità non solo nei grandi centri, ma anche nelle piccole comunità del territorio.