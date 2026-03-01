Un intervento delicato e provvidenziale quello portato a termine questa mattina dai Vigili del Fuoco a Monserrato. Intorno alle 9:45, la squadra di soccorso è entrata in azione nei pressi di un campo da calcio cittadino per trarre in salvo un volatile in grave difficoltà.

L'allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato l'animale incastrato nelle maglie della rete di protezione della struttura sportiva. Giunti sul posto, gli operatori hanno utilizzato una scala per raggiungere l'altezza a cui si trovava il volatile.

Con estrema cautela, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per recidere i filamenti della rete che stringevano il corpo dell'animale, riuscendo infine a liberarlo. L’esemplare, identificato come un Occhione (Burhinus oedicnemus) — una specie nota per le sue abitudini crepuscolari e i grandi occhi gialli — è apparso visibilmente provato. Nonostante il successo del salvataggio, il volatile ha riportato alcune ferite alle zampe e a un'ala, causate probabilmente dai ripetuti tentativi di liberarsi autonomamente.

Una volta messo in sicurezza, l'Occhione è stato immediatamente trasportato presso il Centro Allevamento e Recupero dell’Agenzia Forestas. Qui, esperti e veterinari si occuperanno della medicazione delle ferite e della riabilitazione del volatile.

L’obiettivo finale, una volta che l'animale avrà riacquistato il pieno uso delle ali e la forza necessaria, sarà quello di restituirlo al suo habitat naturale, garantendogli una seconda possibilità di libertà.