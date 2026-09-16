Un ponte tra la memoria storica e il futuro delle istituzioni, tra l’esperienza di ieri e l’entusiasmo di oggi: questo il senso dell'incontro tenutosi nel pomeriggio del 14 settembre presso la Compagnia Carabinieri di Villacidro che ha promosso un momento di scambio, confronto e dialogo nell’ambito delle periodiche iniziative con l’Associazione Nazionale Carabinieri e anche in linea con quanto fortemente voluto dal Comanda Generale dell’Arma dei Carabinieri.

L'iniziativa, denominata “Il Valore del Tempo”, ha visto protagonisti i Carabinieri in congedo e i giovani militari attualmente in servizio. L'incontro, particolarmente proficuo, al quale hanno partecipato circa 50 militari, è stato pensato per rafforzare la coesione interna e consolidare i valori fondanti dell’Istituzione attraverso uno spontaneo momento di confronto, nel quale il bagaglio di vita vissuta dei colleghi con più esperienza diventa uno strumento di crescita fondamentale per le nuove leve.

Emblematico e toccante è stato l'intervento del decano dei Carabinieri in congedo, Maresciallo Ugo Musa, che ha ripercorso la propria vita nei ranghi dell'Arma evidenziando come essa sia stata intessuta di sacrifici, forti valori, profonda coesione e un incrollabile senso di appartenenza.

A fargli eco è stata la testimonianza del Maresciallo Elisa Antico, più giovane in servizio, la quale ha rimarcato l’importanza dell’aggiornamento continuo per ogni militare: un impegno costante nel rimanere al passo con i tempi per costituire, in ogni occasione, un punto di riferimento solido per il cittadino e offrire risposte professionali alla comunità. Il giovane militare ha inoltre sottolineato il valore inestimabile dell’eredità e dell’esperienza che i colleghi più anziani e in quiescenza trasferiscono quotidianamente a chi indossa l’uniforme oggi.

L'iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per fare sintesi tra il passato, di cui i colleghi in congedo sono orgogliosi custodi, e il futuro, rappresentato dai giovani militari chiamati a scrivere le prossime pagine dell'Arma con la stessa dedizione ed energia dei predecessori.

Particolarmente simbolico è stato il momento del "passaggio del testimone": nel corso della cerimonia sono state consegnate due pergamene quale simbolo del legame indissolubile e della continuità generazionale nell’Arma, a testimonianza dell'unione ideale tra chi ha servito ieri, chi serve oggi e chi sarà chiamato a servire domani.

All'incontro hanno preso parte, proponendo un breve intervento, anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Gen. B. Luigi Grasso e il Comandante della Compagnia di Villacidro, Cap. Pasquale Rutigliani. Entrambi gli ufficiali hanno espresso profonda soddisfazione per la riuscita dell'evento, sottolineando come la coesione e il senso di appartenenza rimangano il cuore pulsante e la forza principale dell'Arma dei Carabinieri, nonché evidenziato, come punti cardine dell’Istituzione, la fedeltà, il senso del dovere e della disciplina e lo spirito di servizio, costituiscano principi e valori senza tempo.