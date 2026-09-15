Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Posada dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di un fucile doppietta calibro 12 a canne mozze, di fabbricazione russa, detenuto senza alcun titolo.

L’arma è stata scoperta dagli agenti del Commissariato di Siniscola durante una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, disposta dall’autorità giudiziaria nell’ambito di controlli finalizzati al contrasto del traffico di armi e sostanze stupefacenti. Nel corso dell’intervento, in casa è stata inoltre trovata e sequestrata della droga.

Il fucile è stato posto sotto sequestro. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruirne la provenienza e verificare se l’arma possa essere stata utilizzata in precedenza per la commissione di reati.

Il 40enne è stato arrestato in flagranza di reato e si trova ora agli arresti domiciliari.