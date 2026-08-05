Durante questa estate bollente, è l'ennesima giornata di fuoco quella di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, in Sardegna, dove il Corpo Forestale regionale è intervenuto su due incendi.

Il primo è divampato nelle campagne di Sedilo, in località Su Segau, dove gli operatori sono giunti con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Ghilarza.

Il Corpo Forestale è intervenuto inoltre, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Farcana, su un incendio scoppiato nelle campagne di Dorgali in località Maidreu. Sul posto ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Dorgali.