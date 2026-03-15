Controlli notturni dei carabinieri a Villacidro: un uomo di 31 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e porto di oggetti atti ad offendere.

Il controllo è stato effettuato nella notte dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro durante un servizio di pattugliamento del territorio. L’attenzione dei militari è stata attirata da un’utilitaria in transito in via Gonnosfanadiga, fermata per un controllo.

Il conducente è stato sottoposto all’alcoltest con etilometro, che avrebbe evidenziato un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte al limite consentito dalla legge.

Il nervosismo mostrato dal giovane ha spinto i militari ad approfondire le verifiche con una perquisizione personale e del veicolo. Durante il controllo è stato trovato un involucro contenente circa 0,56 grammi di cocaina e un coltello a serramanico lungo oltre 23 centimetri.

Alla luce di quanto emerso, i Carabinieri hanno ritirato immediatamente la patente e disposto il sequestro amministrativo dell’auto, finalizzato alla successiva confisca. Il coltello è stato sequestrato penalmente, mentre la droga è stata sequestrata amministrativamente con la segnalazione del 31enne alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti.