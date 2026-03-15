Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Cagliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni del padre. Il provvedimento è stato eseguito ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, al termine di un’attività investigativa che avrebbe fatto emergere gravi indizi a carico dell’uomo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 34enne, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso responsabile di ripetuti comportamenti vessatori e violenti nei confronti del padre convivente. Le condotte avrebbero generato nel genitore una situazione di forte disagio e un costante stato di timore per la propria incolumità.

Una volta rintracciato, l’uomo è stato accompagnato in caserma e, al termine delle formalità di rito, trasferito nella Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.