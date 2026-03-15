Alla vigilia della Festa della Donna, è arrivata dall’Università di Cagliari una delle storie più belle di questo mese di marzo: quella di Sara, che ha tagliato il traguardo della laurea mentre aspetta un bambino. Un momento che unisce studio, futuro professionale e vita personale, diventando il simbolo di una doppia crescita.

La giovane ha conseguito la laurea in Economia Manageriale – Direzione e Creazione d’Impresa, con una tesi dedicata a un tema attuale e molto sentito nel mondo produttivo: la successione generazionale nelle imprese familiari. Un lavoro seguito dalla professoressa Michela Floris, che per Sara rappresenta anche qualcosa di profondamente personale. «La mia tesi – racconta – è dedicata alla successione generazionale nelle imprese familiari: un tema che sento profondamente mio, perché unisce studio, lavoro e vissuto personale».

Ma a rendere ancora più speciale questo traguardo è il momento della vita in cui è arrivato. Sara ha infatti portato avanti gli studi durante la gravidanza, affrontando esami, studio e preparazione della tesi con grande determinazione. «Concludere questo percorso in gravidanza ha reso tutto ancora più significativo. È stato un cammino fatto di impegno, organizzazione e determinazione, ma anche di grande consapevolezza: mentre costruivo il mio futuro professionale, stavo già costruendo anche qualcosa di ancora più grande nella mia vita personale».

«Questa laurea per me non è solo un titolo accademico, ma il simbolo di una crescita doppia, come donna, come futura madre e come manager» ha aggiunto.

L’ateneo ha voluto celebrare la sua storia sui social, definendola un esempio di determinazione e di forza femminile. Un messaggio particolarmente significativo proprio nei giorni in cui si celebra la giornata dedicata alle donne. «Congratulazioni, dottoressa! Oggi celebriamo la tua determinazione e il tuo successo accademico, ma il nostro cuore batte ancora più forte sapendo che presto stringerai tra le braccia il tuo successo più grande. Hai dimostrato una forza incredibile portando a termine gli studi in un momento così prezioso; sarai una madre colta, forte e meravigliosa».