Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata nella serata di ieri, sabato 14 marzo, alle porte di Roma. Il sisma è stato rilevato alle 22:44 a circa 7 chilometri a nord di Ciampino, a una profondità di 9 chilometri, secondo i dati della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

La scossa è stata avvertita in alcune zone della Capitale, in particolare nei quartieri Centocelle e Tor Vergata, oltre che nell’area dei Castelli Romani. Pochi minuti dopo, alle 22:57, è stata registrata una seconda scossa più lieve, percepita da alcuni cittadini.

Al momento non risultano danni a persone o cose, anche se sui social diversi residenti hanno segnalato di aver avvertito distintamente il movimento.

L’area di Roma sud è periodicamente interessata da scosse di lieve entità, fenomeni legati anche alla natura geologica della zona dei Castelli Romani, antica area vulcanica dove l’attività del sottosuolo è ancora monitorata dagli esperti.