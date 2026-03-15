Un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sera a Ghilarza, all’incrocio tra corso Umberto e via Lombardia.

L’allarme è scattato poco prima delle 19.30, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta di soccorso. Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone Iveco Daily e un’auto Fiat Idea si sono scontrati violentemente. Dopo l’impatto, i due veicoli sono finiti contro un muro e contro un albero ai margini della strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso. Il conducente dell’auto è stato estratto dall’abitacolo e affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti. Illeso invece il conducente del furgone.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.