Un risveglio dal sapore pienamente invernale in Sardegna. Nella notte la neve è tornata a imbiancare le cime del Gennargentu, con fiocchi segnalati sul Bruncu Spina, una delle vette più alte dell’isola, mentre il peggioramento del tempo ha riportato freddo e temperature rigide soprattutto nelle zone interne.

Nottata invernale, con fiocchi scesi fin sui paesi più alti e temperature piuttosto rigide in quota. Sul Bruncu Spina i termometri sono scesi attorno o sotto lo zero, con precipitazioni nevose e vento freddo che hanno restituito al paesaggio un aspetto tipicamente invernale. Secondo le rilevazioni meteo, nella giornata di oggi si registrano valori prossimi agli 0 gradi con nevicate deboli e precipitazioni che, alle quote più elevate, continuano a presentarsi sotto forma di neve.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche è legato all’arrivo di aria più fredda che ha determinato un calo sensibile delle temperature su gran parte della Sardegna, con precipitazioni diffuse e fenomeni più intensi nei rilievi del centro dell’isola. Proprio nelle zone montane del Nuorese il freddo si fa sentire maggiormente, mentre nei centri più bassi le piogge restano prevalenti.

Le previsioni indicano ancora instabilità nelle prossime ore, con possibili ulteriori nevicate sui rilievi del Gennargentu e condizioni tipiche di fine inverno: temperature basse, vento e fenomeni che potranno alternarsi tra pioggia e neve alle quote più alte.

PREVISIONI METEO IN SARDEGNA (fonte Arpas)

Previsioni per lunedì 16 marzo 2026

Cielo parzialmente nuvoloso con precipitazioni isolate sui settori orientali, anche a carattere di rovescio, nella prima parte della giornata. Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti dal pomeriggio.

Temperature: in moderato o sensibile aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali in attenuazione nel corso della serata.

Mari: molto mossi, agitati sulle coste occidentali con moto ondoso in attenuazione in serata.



Tendenza per i giorni successivi

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo generalmente poco nuvoloso; per mercoledì si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, principalmente sul settore orientale. Le temperature tenderanno ad un generale calo in entrambi i valori, principalmente nella giornata di mercoledì. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sulla costa orientale. I mari saranno mossi o molto mossi.