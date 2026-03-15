Il paese di Oschiri si è risvegliato questa mattina sotto una cappa di dolore, sconcerto e silenzio per la morte del piccolo Alessio Batzu.

Allarme nel pmeriggio di ieri, quando i soccorritori sono intervenuti in paese dopo l'aggravamento delle già precarie condizioni di salute del piccolo di appena 10 anni. Inutili i tentativi di salvargli la vita, i medici hanno dovuto constatarne la morte dopo una lunga battaglia.

I funerali del piccolo Alessio sono stati fissati per oggi, domenica 15 marzo, alle ore 15:30 nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata, dove la comunità oschirese potrà stringersi ai genitori Mariella e Tore, al fratello Matteo e ai familiari del bimbo e dare l'ultimo saluto ad Alessio. "Tutta la comunità parrocchiale gli è vicina – si legge nella pagina Facebook della parrocchia –, lo affideremo a Gesù Risorto ed ai suoi Angeli in Cielo".

Sui social decine di messaggi di cordoglio e vicinanza espressi da cittadini e associazioni. "La Società Sportiva Oschirese – si legge in uno di questi –, nelle persone dei dirigenti e dei tesserati tutti, si stringe attorno a Matteo, Mariella e Tore per la triste scomparsa del piccolo Alessio".