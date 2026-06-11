Gli agenti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari lo hanno sorpreso - come da loro riferito - mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente a un acquirente arrivato da Ussana. Da quell’intervento sono scattate perquisizioni che hanno portato al sequestro di cocaina, denaro contante e, in un’altra operazione a San Gavino Monreale, di quasi 50mila euro custoditi sottovuoto.

L’attività investigativa, condotta tra il pomeriggio di ieri e la mattinata odierna, rientra in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio del Medio Campidano. L’operazione trae origine da diverse segnalazioni pervenute alla Polizia riguardanti presunte movimentazioni sospette nei comuni di Monastir, Ussana, San Gavino Monreale e Sanluri.

A Monastir, al termine di articolati servizi di osservazione svolti dagli investigatori in un contesto definito particolarmente complesso sotto il profilo logistico, gli agenti sono intervenuti nel momento in cui, secondo quanto ricostruito, un giovane incensurato stava cedendo una dose di droga a un acquirente proveniente da Ussana.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire circa 16 grammi di cocaina, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 900 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori presumibile provento dell’attività di spaccio. Durante i controlli è stata inoltre trovata una fedele riproduzione di una pistola munita di cartuccia a salve.

Secondo la Polizia, il quantitativo di sostanza sequestrato, le modalità della cessione osservata direttamente dagli operatori e la presenza del materiale per il confezionamento delle dosi rappresenterebbero elementi indicativi di un’attività di spaccio strutturata e non occasionale. Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente quale assuntore.

Nel corso dello stesso servizio, gli investigatori della Sezione “Falchi” hanno effettuato una seconda perquisizione a San Gavino Monreale nei confronti di una persona già segnalata in passato per presunti traffici di sostanze stupefacenti.

Con il supporto delle unità cinofile sono stati rinvenuti e sequestrati quasi 50mila euro in contanti, nascosti e confezionati sottovuoto, oltre a materiale comunemente utilizzato per il taglio delle sostanze stupefacenti.

L’ingente disponibilità di denaro contante, unitamente agli altri elementi emersi durante l’attività di polizia giudiziaria, ha portato al sequestro della somma per consentire ulteriori approfondimenti sulla sua effettiva provenienza. Anche in questo caso il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini proseguono per accertare l’eventuale origine illecita del denaro sequestrato e per ricostruire ogni aspetto della vicenda.