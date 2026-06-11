"Oggi ho rinnovato il mio contratto con il Cagliari per altre due stagioni". Lo ha annunciato sui propri social Fabio Pisacane, che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2028 con opzione a favore del club per un'ulteriore stagione.

"Un grazie ai miei ragazzi - ha sottolineato l'allenatore rossoblù -. Insieme abbiamo affrontato una stagione intensa, fatta di lavoro, sacrificio e crescita. Il raggiungimento del nostro obiettivo è stato il frutto dell’impegno quotidiano di un gruppo che ha saputo restare unito nei momenti più difficili. Ringrazio la società, il Presidente, tutte le persone che hanno contribuito a questo percorso e il mio staff, che ogni giorno lavora al mio fianco con competenza, passione e dedizione".

Quello con il Cagliari calcio è un legame nato nel 2015, quando Pisacane arrivò in Sardegna da calciatore: era il Cagliari di Rastelli che si preparava per il campionato di B dopo la retrocessione dell'anno precedente. Poi il via, la scorsa estate, alla nuova avventura da allenatore con la prima squadra. La conferma e il prolungamento contrattuale arrivano al termine di una stagione d'esordio chiusa con il quattordicesimo posto in Serie A con 43 punti, terzo miglior risultato del Cagliari nella massima serie dal 2014 a oggi.

"La missione resta la stessa: lavorare ogni giorno perché, alla fine del nostro percorso, questo popolo possa guardare la propria squadra e dire con orgoglio: 'QUESTA SQUADRA CI HA RAPPRESENTATO'. Un grazie a tutti coloro che vivono e amano questi colori, in Sardegna, nel resto d’Italia e in ogni angolo del mondo. Sentire la vicinanza del popolo rossoblù, ovunque ci porti il nostro cammino, è un privilegio e una responsabilità. Avanti insieme. Forza Cagliari".

La società ha spiegato così il motivo della scelta: "La conferma e il prolungamento contrattuale arrivano al termine di una stagione d’esordio positiva, chiusa con il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Club: il quattordicesimo posto in Serie A con 43 punti, terzo miglior risultato del Cagliari nella massima serie dal 2014 a oggi. La salvezza conquistata con anticipo, le prestigiose vittorie ottenute contro alcune delle principali protagoniste del campionato e la crescita di numerosi giovani rappresentano i punti cardine di un’annata che ha posto solide basi per il futuro, nel solco di una filosofia fondata su ambizione, professionalità e spirito di gruppo. Arrivato sulla panchina della Prima squadra nell’estate del 2025 dopo il brillante percorso nel Settore giovanile, Pisacane ha confermato sul campo le qualità che gli avevano permesso di conquistare la fiducia del Club: competenza, leadership e cultura del lavoro".