Una perturbazione atlantica proveniente da Spagna e Francia si sta avvicinando all'Italia portando con sé 48 ore di pioggia, che potrebbe risultare persistente. L'allerta riguarda inizialmente il Nord-Ovest per poi estendersi al Nord-Est e coinvolgere le regioni centrali e tirreniche, come riferito da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile dei media presso iLMeteo.it.

"Oggi - afferma Tedici - assisteremo a marcato peggioramento al Nord-Ovest. Particolarmente a rischio idrogeologico la Liguria. Tra le province di Savona e Genova sono stimati accumuli pluviometrici oltre i 150 mm in 24 ore, quantitativi equivalenti alla media mensile del periodo".

Nella giornata di oggi, martedì 20 ottobre 2026, le precipitazioni inizieranno in modo isolato sul Ponente ligure al mattino, per poi diffondersi e intensificarsi nel corso del pomeriggio, con accumuli consistenti attesi anche su Piemonte, Lombardia occidentale e coste toscane. Sardegna e versanti ionici della Sicilia vedranno isolati rovesci e temporali. Nel Centro Italia, in particolare nell'entroterra toscano, Umbria e Lazio, le temperature rimarranno miti, con massime tra i 25 e i 26°C, prima di un peggioramento serale che coinvolgerà l'intero Nord-Est, bacini tirrenici centrali e la Campania.

Per quanto riguarda domani, mercoledì 21, le precipitazioni si sposteranno verso est e sud-est, portando piogge abbondanti soprattutto al Nord-Est, sopra tutto a nord del fiume Po, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Allo stesso tempo, le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente nelle regioni del Nord-Ovest. A partire da giovedì, è previsto un miglioramento del tempo con ampie schiarite, ma questa situazione sarà temporanea, poiché già da venerdì è atteso un nuovo sistema frontale accompagnato da precipitazioni.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, martedì 20 ottobre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati. Possibilità di temporali forti isolati.

Temperature: minime in aumento, stazionarie sul settore settentrionale, massime stazionarie o in lieve calo.

Venti: moderati da SE, con rinforzi fino a forti nel Sulcis e lungo le coste occidentali sino al pomeriggio; deboli o moderati da Ovest con rinforzi sulla costa settentrionale dalla serata.

Mari: da mossi a molto mossi con moto ondoso in aumento nel corso della giornata.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre

Cielo nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati sul settore occidentale nella prima parte della giornata. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Temperature: da lieve a moderata diminuzione, anche sensibile sul settore nord-occidentale nei valori massimi.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, forti lungo la costa settentrionale.

Mari: molto mossi, localmente agitati sulla costa settentrionale dal pomeriggio.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da cielo prevalentemente velato; per venerdì e atteso un aumento della nuvolosità con possibilità di deboli precipitazioni sul settore occidentale. Le temperature minime tenderanno a diminuire, mentre le massime saranno in lieve calo giovedì e in aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali con rinforzi sino a forti sulla costa settentrionale giovedì. I mari saranno mossi o molto mossi, localmente agitati sul settore settentrionale nella prima parte di giovedì.