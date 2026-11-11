Una bellissima iniziativa dedicata ai bimbi nati prima del termine e alle loro famiglie la Terapia intensiva neonatale e Neonatologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari rinnova anche quest'anno la partecipazione alla Giornata mondiale della prematurità.

L'appuntamento è per domenica 15 novembre, dalle 15 alle 19, al primo piano del Padiglione materno-infantile, in viale San Pietro. Il personale della Terapia intensiva neonatale (Tin) e del Nido incontrerà i piccoli e i loro genitori per un pomeriggio di condivisione e informazione, dal titolo «Insieme per dare voce alla prematurità».

L'obiettivo è raccontare il percorso dei bambini nati prematuramente e il ruolo fondamentale delle famiglie, sia durante il ricovero sia nella delicata fase successiva al rientro a casa.

"Il tema internazionale di quest'anno, 'Small babies, big potential', ovvero 'Bambini piccoli, grandi potenzialità', evidenzia come la fragilità neonatale sia transitoria e rappresenti soltanto una parte del percorso dei nostri bambini. È fondamentale tutelare il diritto alla cura e garantire un follow-up che permetta al potenziale di ciascun bambino di esprimersi", spiega Maria Antonia Cossu, direttrice della Terapia intensiva neonatale e Neonatologia.

Il programma prevede, dalle 15 alle 16.30, gli interventi dell'équipe multidisciplinare. Nel corso del pomeriggio spazio anche a giochi e attività per i bambini, con il coinvolgimento del personale della Tin e del Nido.

A caratterizzare la giornata sarà il viola, colore simbolo della campagna internazionale, scelto per rappresentare la sensibilità e l'unicità dell'esperienza della nascita pretermine. Un segno di vicinanza ai bambini e alle loro famiglie, che richiama l'attenzione sulle esigenze di chi affronta il percorso della prematurità.

Dal 2026 la Giornata mondiale della prematurità si celebra il 15 novembre, data inserita nel calendario dell'Organizzazione mondiale della sanità. La campagna di quest'anno pone l'accento soprattutto sulla continuità assistenziale dopo la dimissione, sull'importanza dei controlli per monitorare crescita e sviluppo e sul sostegno ai genitori.

"Per una famiglia, il rientro a casa dopo un ricovero in Terapia intensiva neonatale è un traguardo atteso, che porta con sé anche domande nuove. È importante che i genitori sappiano a chi rivolgersi e possano contare su professionisti che li accompagnino anche dopo la dimissione", sottolinea Lucia Anna Mameli, direttrice sanitaria dell'Aou di Sassari, che ringrazia il personale della Tin per la cura quotidiana dedicata ai piccoli pazienti e per l'attenzione riservata alle loro famiglie.