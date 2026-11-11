La strada statale 198 “di Seui e Lanusei” sarà chiusa al traffico da lunedì 16 novembre al 4 dicembre, nel tratto compreso tra il chilometro 11,600 e il chilometro 14,200, nei territori comunali di Villanova Tulo e Nurri. Il provvedimento si rende necessario per consentire l'esecuzione di due interventi di manutenzione programmati da Anas.

Il primo cantiere, al km 11,700, prevede la ricostruzione del corpo stradale danneggiato da un fenomeno di dissesto, per ripristinare le condizioni di sicurezza e la piena funzionalità della carreggiata. Il secondo intervento, al km 13,800, interesserà invece il ponte “Mille Spighe”, dove saranno eseguiti lavori per ripristinare la regolarità del piano viabile e migliorare la sicurezza e il comfort di guida.

Le opere rientrano in un piano più ampio di Anas, dal valore complessivo di 2 milioni di euro, che comprende anche l'adeguamento delle opere d'arte, la sostituzione delle barriere di sicurezza e il rafforzamento del piano viabile.

Durante la chiusura, il traffico sarà deviato al km 14,250 della SS198 lungo la SP111 (ex SP52 NU), con successivo collegamento alla SS128 e rientro sulla statale 198. Per chi viaggia nella direzione opposta sarà previsto lo stesso itinerario in senso inverso.