Un accordo triennale per rafforzare la tutela dell'ambiente marino e promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema marittimo italiano. È stato sottoscritto a Roma, nella sede del Comando generale, il protocollo d'intesa tra l'Osservatorio nazionale tutela del mare (ONTM) e il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, rappresentati rispettivamente dal presidente Roberto Minerdo e dal comandante generale Sergio Liardo.

L'intesa prevede attività di ricerca, divulgazione e sensibilizzazione, attraverso seminari, convegni e incontri con istituzioni, imprese e comunità scientifica. Tra i temi al centro della collaborazione figurano la sicurezza della navigazione, la sostenibilità delle attività portuali e marittime e la valorizzazione dei territori costieri.

Il progetto principale sarà il Forum MARE (Monitoraggio, Analisi, Regolamentazione ed Elaborazione del sistema mare), un appuntamento annuale itinerante che coinvolgerà le città designate Capitale italiana del mare. L'obiettivo è elaborare strategie e proposte concrete per il settore, dalla competitività delle filiere alla rigenerazione costiera, fino alla formazione e all'accessibilità al mare. I risultati confluiranno nel Rapporto MARE, destinato a raccogliere indicazioni operative e normative da sottoporre ai decisori pubblici.

La prima iniziativa si terrà a Ravenna il 2 dicembre, nella città insignita per prima del titolo di Capitale italiana del mare. Sarà un'occasione di confronto tra istituzioni, imprese e ricerca sulle prospettive del comparto marittimo nazionale.