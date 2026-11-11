Parte in Italia Sirena, il primo registro nazionale dedicato a bambini e adulti che presentano almeno un autoanticorpo associato al diabete di tipo 1, ma non hanno ancora sviluppato i sintomi. Il progetto, annunciato in vista della Giornata mondiale del diabete, consentirà di monitorare la fase precoce della malattia anche nella popolazione adulta, finora poco studiata.

L'iniziativa è stata sviluppata dalla Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), insieme alla Società italiana di diabetologia (Sid) e all'Associazione medici diabetologi (Amd). Il protocollo è stato pubblicato sulla rivista BMJ Open.

I partecipanti saranno seguiti per un massimo di dieci anni attraverso controlli ogni 3-6 mesi, in base allo stadio della malattia. La rete coinvolge già 40 centri distribuiti sul territorio nazionale. L'obiettivo è comprendere meglio l'evoluzione del diabete, prevenire complicanze gravi come la chetoacidosi diabetica e individuare i pazienti che potrebbero beneficiare delle nuove terapie capaci di ritardarne l'esordio.

«Il diabete di tipo 1 non esordisce all'improvviso, ma passa da stadi pre-sintomatici che oggi si possono riconoscere cercando gli autoanticorpi insulari», spiega Valentino Cherubini, coordinatore del registro e direttore della Diabetologia pediatrica degli Ospedali Riuniti di Ancona. «Con il registro Sirena, il nostro Paese si dota finalmente di uno strumento per seguire nel tempo sia bambini che adulti che scoprono di avere gli autoanticorpi del diabete di tipo 1, prima che la malattia si manifesti. Arriviamo a questo risultato dopo due anni di lavoro preparatorio, collocando così l'Italia tra i Paesi europei più all'avanguardia».