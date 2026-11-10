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Momenti di terrore a Elmas, precisamente in località di Giliacquas, dove un'esplosione di colpi d'arma da fuoco ha provocato un ferito.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dell'episodio.
Una persona, secondo quanto riferito dai militari, è stata accompagnata in caserma per ulteriori verifiche. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli sulle circostanze della sparatoria.
Le indagini sono in corso.
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