Un ventitreenne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Dolianova con le accuse di tentata rapina impropria e tentato omicidio, dopo aver aggredito e ferito un connazionale all'interno del Centro di accoglienza straordinaria di Monastir.

L'episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 19. La segnalazione è partita dagli operatori e dal personale sanitario della struttura, dove due giovani algerini, ospiti in attesa di identificazione, erano rimasti coinvolti in un'aggressione. Uno dei due, un ventottenne, ha riportato una grave ferita alla schiena ed è stato accompagnato all'ospedale Brotzu di Cagliari. Per lui la prognosi è di 30 giorni.

I militari, intervenuti tempestivamente, hanno rintracciato il presunto aggressore e ricostruito quanto accaduto. Secondo gli accertamenti, il ventitreenne avrebbe utilizzato un'arma da taglio, non ancora ritrovata, per colpire il connazionale e sottrargli alcuni capi di abbigliamento.

Al termine delle verifiche è scattato l'arresto in flagranza. La gravità delle lesioni provocate ha portato a contestare al giovane anche il tentato omicidio. Il ventitreenne è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.