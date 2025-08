Ancora allerta massima in Sardegna per il rischio incendi. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di domenica 3 agosto: l'allerta passa a codice rosso (pericolosità estrema) in tutta l'area di Cagliari, nel territorio del sud est, già colpito dal devastante rogo a Villasimius lo scorso 28 luglio, e in quasi tutta la parte orientale dell'Isola, ad accezione di una porzione nella costa del Nuorese. Interessata dal bollino rosso anche l'alta Gallura sino a Costa Paradiso e all'Isola Rossa.

A complicare ulteriormente la situazione è il vento di maestrale, che soffia già con raffiche fino a 40 chilometri orari e, secondo le previsioni, tenderà a intensificarsi nel corso della giornata di domani.

"Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione molto elevate, che, se non tempestivamente affrontato, raggiunge grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale", specifica il bollettino.

Intanto nella giornata di oggi sono stati otto i roghi divampati nell’Isola. Solo in un caso, a Belvì, è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.