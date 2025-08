"Tra Sinner e Riva vedo molte affinità: entrambi vengono da paesini del nord Italia, entrambi vengono da famiglie di umili origini, ma di sanissimi principi che hanno trasmesso valori che a loro volta loro hanno trasmesso allo sport".

Così il presidente della Federazione tennis, Angelo Binaghi, a margine dell’evento "Sport, Crescita e Sviluppo", svoltosi a Cagliari in occasione della prima edizione del Trofeo Gigi Riva. "Due campioni accomunati da una profonda etica del lavoro - ha proseguito Binaghi -. Sappiamo che cosa risponde Sinner dopo le vittorie quando gli chiedono cosa farai. Dice che continuerà a lavorare".

Jannik al lavoro insieme all’amico e compagno di Nazionale, Matteo Berrettini: "Mi piace - commenta Binaghi -, proprio ieri ho mandato un messaggio a Matteo per spiegargli quanto sia importante per la Davis e per tutto il movimento".

Con Binaghi anche il ministro allo Sport, Andrea Abodi, intervenuto anche sul tema stadio: "Sul nuovo stadio di Cagliari ci siamo. Sicuramente non lo vedrò realizzato, ma vedrò il cantiere. Il segnale vero sarà la demolizione del vecchio stadio Sant'Elia".

I fondi governativi per la realizzazione dei nuovi impianti? “Il commissario ora faciliterà l'iter amministrativo per la distribuzione dei fondi: i finanziamenti non sono a fondo perduto, ma equity. Sono positivo”, rassicura.

Dalla Camera al Senato, lunedì i provvedimenti del governo sullo sport in Italia ritornano in Parlamento con il nuovo dl: "Un decreto che parla di sport per tutti - ha detto il ministro Abodi -, dalla scuola all'università. Certo, ci piace anche vincere e fare bella figura nei grandi eventi. Ma il decreto parla di uno sport che arriva anche nei luoghi di disagio. Magari facendo propri i valori che un campione come Gigi Riva trasmetteva: lealtà, semplicità, dignità”, conclude.