Dopo il terribile incendio la spiaggia di Punta Molentis torna accessibile via mare, ma l’accesso via terra rimane interdetto. Lo ha stabilito il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì, con un’ordinanza che riapre l’arenile, pur mantenendo il divieto di transito per veicoli e pedoni lungo la strada d’accesso, danneggiata dal rogo che lo scorso 28 luglio ha devastato circa 100 ettari di territorio.

Le fiamme, alimentate da vento e vegetazione secca, hanno lambito la spiaggia e costretto decine di bagnanti a una fuga precipitosa via mare, mentre circa quaranta auto sono andate distrutte. Il Comune ha disposto il transennamento dell’area bruciata, che sarà delimitata da apposita segnaletica, e ha incaricato la Polizia Locale di vigilare sulla zona, con facoltà di adottare “ulteriori misure a tutela della sicurezza pubblica”.

Nel frattempo proseguono le indagini del Corpo Forestale, coordinate dalla Procura di Cagliari, per individuare i responsabili dell’incendio doloso. Gli investigatori hanno già raccolto alcuni elementi utili per ricostruire gli inneschi e stanno verificando la testimonianza relativa a una vettura sospetta avvistata mentre si allontanava dalla zona colpita dalle fiamme.